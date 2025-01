Tvplay.it - Il sostituto di Kvaratskhelia arriva dalla Serie A: assalto Napoli

In casasono ore frenetiche. Il club azzurro pensa al campionato ma non solo, serve trovare undi. La sessione di calciomercato di gennaio si sta sviluppando in maniera incredibile, l’annuncio di Antonio Conte in conferenza stampa nel weekend ha fatto il giro del mondo. L’allenatore ha confermato i rumors delle ultime ore e ha sentenziato con un chiaro: “ha chiesto la cessione, sono davvero deluso!”, un messaggio che nessun tifoso avrebbe mai voluto ricevere.IldiA:(Lapresse) TvPlayManca ormai davvero pochissimo e il talento georgiano, 23enne trascinatore nella lotta scudetto ed MVP di quellaA, è pronto a lasciare definitivamente il nostro campionato e trasferirsi al PSG. Il calciatore firmerà un ricchissimo ingaggio e non vede l’ora di cominciare una nuova avventura mentre agli azzurri dovrebbero andare circa 80 milioni di euro.