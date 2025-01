Napolipiu.com - Il Napoli ha bisogno di Kvaratskhelia? La risposta è già nella domanda

Ilhadi? Laè già">L’analisi sul futuro del talento georgiano in maglia azzurra parte da un presupposto chiaro: nessuna squadra hadi chi vuole andare via. Con Conte in panchina, ancora di più.Il futuro di Khvichaalè sempre più in bilico. Lache tutti si pongono è se gli azzurri possano fare a meno del talento georgiano, ma laè più semplice di quanto si possa immaginare: nessuna squadra hadi un giocatore che ha chiesto la cessione.A volte ci si ostina a trattenere un calciatore, sia perché considerato troppo importante per gli equilibri della squadra, sia perché l’offerta sul tavolo non soddisfa le richieste. Ma tirare troppo la corda può risultare controproducente.A maggior ragione questo vale per ildi Antonio Conte, tecnico che ha fatto della dedizione totale al progetto il suo marchio di fabbrica.