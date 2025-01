Anteprima24.it - Frignano, denuncia dall’opposizione: “Altri 639.000 euro bruciati in spese tecniche”

Tempo di lettura: 2 minuti“Asi continua a spendere senza controllo e scrupolo. L’amministrazione Santarpia ha stanziato oltre 639.000solo pertecniche legate al progetto del Centro Civico Polifunzionale. Una cifra mai vista prima nel nostro Comune, che supera di gran lunga quanto speso in passato per opere di simile rilevanza”,no i consiglieri comunali di opposizione Aldo Simonelli, Vincenzo Mastroianni e Giovanna Alidorante.“Basti pensare alla ristrutturazione della Scuola Media ‘L. Tozzi’, dove gli incarichi professionali non superarono i 100.000, o ai lavori alle traverse di Corso Italia, costati cifre simili. Oggi, invece, assistiamo a una gestione delle risorse pubbliche che appare del tutto fuori controllo, con incarichi esorbitanti che vanno a discapito di ulteriori opere e di buona qualità”, continuano i consiglieri.