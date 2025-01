Ilfattoquotidiano.it - Dialogo tra Chiesa e comunità Lgbt+: tracce di bene in un cammino faticoso

Il 13 gennaio si celebra la giornata mondiale delsu religioni e omosessualità. Ilche Alfredo Ormando chiedeva col suo gesto estremo nel 1998 contiene oggidiche vanno valorizzate.Dal 1998, il 13 gennaio si celebra la giornata mondiale delsu religioni e omosessualità. La data è quella in cui Alfredo Ormando, a 40 anni, si diede fuoco in piazza San Pietro come segno di protesta “contro lache demonizza l’omosessualità”, come aveva scritto ad un amico qualche giorno prima, a Natale.Ilche Ormando chiedeva con quel gesto estremo ha preso, da allora, forme nuove, forse talvolta inattese, che oggi contengono – in germe o più mature –diche richiedono di essere valorizzate in un contesto sociale in cui lasi trova a far i conti di nuovo con una fatica che sembrava superata.