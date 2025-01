Iodonna.it - Caschetto che vince non si cambia, ma la tinta adesso è in shade platino

Tailleur pantalone grigio perla costellato di strass, scarpe décolleté nere tacco 12. Nella prima puntata di C’è posta per te 2025, la 63enne Maria De Filippi si riconferma queen indiscussa della televisione italiana. Complice, anche, l’hair look biondissimo con una nuova variazione sul taglio. “Amici” di Maria De Filippi: i vincitori dal 2001 a oggi X C’è posta per te, il look di Maria De FilippiLa prima puntata del people show di Canale 5 è già entrata nel record.