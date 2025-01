Brunori Sas | Sanremo un atto di coraggio

Leggi su Funweek.it

Sarà un 2025 di prime volte quello diSas: la prima volta acon il brano L’albero delle noci, che – altro debutto nella carriera del cantautore – darà anche il nome all’album in uscita il 14 febbraio per Island Records. «Durante il Covid – diceSas – ho vissuto una grandissima crisi ed è stato un momento di riflessione, che mi ha portato a rivedere e dedicarmi al mio quotidiano in modo più specifico e diretto. Da quel momento, sono venute fuori cose belle tra cui la nascita di Fiammetta. Ho aperto anche un’azienda agricola con i miei vecchi compagni di università. È stato un evento fondamentale perché il disco è permeato da questa rivoluzione e gioia, ma anche dall’inquietudine. La canzone diha a che fare con questo: ho cercato di non fare la solita canzone ruffiana del padre per la figlia.