Oasport.it - Australian Open, Elisabetta Cocciaretto: “Dispiace perchè ho avuto tante possibilità. Devo sentirmi positiva e lavorare sull’autoconsapevolezza”

ha saluto con anticipo gli. La marchigiana è stata sconfitta in due set dalla russa Diana Shnaider, numero tredici al mondo, in due set con il punteggio di 7-6 6-4. Tantissimi i rimpianti per l’azzurra soprattutto nel primo parziale, visto chehaanche un set point sul proprio servizio e si è trovata avanti di un break, prima di cedere al tie-break.Queste le prime parole dell’azzurra in conferenza stampa: “Sono un po’ tristehomolte, ma sicuramente ho visto un miglioramento rispetto agli ultimi mesi. Ho giocato poche partite e mi è mancato.cercare di concentrarmi solo su ciò chemigliorare in campo e non pensare al resto. Penso di aver giocato un buon match e sicuramente la prossima volta dovrò sfruttare le occasioni avute”.