Ancora un ko per il Bisonte Firenze nello scontro diretto con Pinerolo

– Il3-0 (25-21, 25-18, 25-22)WASH4GREEN: Sorokaite 15, Cosi 3, Cambi 1, Di Mario (L2) ne, Sylves ne, Bussoli ne, D’Odorico ne, Moro (L1), Bracchi 3, Smarzek 15, Akrari 7, Perinelli 6, Moreno Reyes, Avenia ne. All. Marchiaro.IL: Acciarri 3, Malual 14, Butigan 1, Battistoni, Giacomello ne, Nervini 3, Baijens 10, Lapini (L), Cagnin 7, Agrifoglio, Davyskiba 10. All. Bendandi.ARBITRI: Carcione – SimbariNOTE: durata set: 23’, 23’, 29’; muri punto:5, Il5; ace:4, Il1.– Ilcade in trasferta e continua nel suo momento no. Un ko che fapiù male perché arriva contro una diretta rivale per la salvezza,una volta le bisontine si sono dimostrate fallosissime, soprattutto in battuta – 16 gli errori dai nove metri come contro Chieri, ma con un set giocato in meno -, ma nonostante questo (e nonostante l’assenza dell’ultimo minuto di capitan Leonardi), nel primo e nel terzo parziale si sono ritrovate avanti (16-18 e 18-21), facendosi poi rimontare da unasicuramente più centrata e brava ad alzare il livello in difesa, con il libero Moro che alla fine è stata eletta mvp del match.