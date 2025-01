Sport.quotidiano.net - Adamant da applausi davanti a Daniel Farabello

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ferrara 88Petrarca Padova 66: Dioli 4, Sackey 5, Drigo 7, Santiago 7, Tio 4, Yarbanga 15, Solaroli 11, Chessari 2, Ballabio 12, Braga ne, Marchini 21. All. Benedetto. PETRARCA PADOVA: Zampieri, Mwambila 9, Managnotti 4, Birra 9, Coppo 18, Ragagnin 5, Pauro, D’Argento, Guerra 2, Elardo 6, Pavan 10, Pendin 3. All. Cilio. Parziali: 26-16; 50-31; 69-53. Nel giorno del ritorno a Ferrara di, quattordici anni dopo il suo addio alla città estense, l’doma il Petrarca Padova e centra il matematico approdo tra le prime sei in classifica, con quattro giornate di anticipo rispetto alla fine della stagione regolare.alla solita importante cornice della Bondi Arena, Drigo e compagni allungano già nel primo quarto, trovando la doppia cifra di vantaggio sul 26-16, e sostanzialmente gestiscono nei restanti trenta minuti, offrendo anche sprazzi di buona pallacanestro.