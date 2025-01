Lanazione.it - "A Grosseto troppi impianti da ristrutturare"

"Lo sport non è solo una forma di attività fisica, ma un vero e proprio strumento di inclusione, educazione e crescita per le nostre comunità. Eventi come questo dimostrano quanto sia importante valorizzare il ruolo delle associazioni sportive nella costruzione di territori più uniti e solidali". Così Marco Simiani (foto), deputato del Partito democratico, ha commentato la sua partecipazione al XX Congresso Territoriale Uisp, tenutosi ieri. Durante l’evento, Simiani ha ascoltato con interesse gli interventi e le proposte avanzate dai rappresentanti dell’Uisp, sottolineando l’impegno delle istituzioni nel sostenere le iniziative che promuovono lo sport per tutti. "Dobbiamo continuare a lavorare affinché ogni persona abbia accesso alle opportunità offerte dallo sport, indipendentemente dall’età o dalla condizione sociale.