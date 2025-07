Forbidden Fruit anticipazioni 4 luglio | Halit scopre che Ender ha una relazione segreta

Non perdete l’appuntamento con Forbidden Fruit, la serie turca che sta conquistando il pubblico di Canale 5. Domani, alle 14.10, scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio, dove Halit farà una scoperta sconvolgente: Ender nasconde un segreto d’amore. Ma qual è il motivo dietro questa relazione nascosta? Restate con noi e preparatevi a un colpo di scena emozionante!

Dov'eravamo rimasti Yildiz ha deciso di licenziarsi. La ragazza infatti, ha scoperto che Ender nasconde qualcosa: approfittando di un attimo di distrazione della donna, ha preso il suo telefono e si è accorta di alcune chiamate sospette in entrata.