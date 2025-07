Ramy indagato per omicidio stradale anche il carabiniere L’ira di FdI | motivazioni inaccettabili pessimo segnale

Il caso Ramy scuote l’opinione pubblica: tra indagini e polemiche, si evidenzia un complesso intreccio di responsabilità. La morte del giovane in sella allo scooter apre un dibattito sul concorso di colpa tra Fares Bouzidi e il carabiniere coinvolto nell'inseguimento. Un episodio che solleva domande cruciali sulla gestione delle forze dell'ordine e sui rischi di scenari pericolosi. È fondamentale fare chiarezza: la giustizia deve prevalere.

Caso Ramy, ci sarebbe un concorso di colpa tra Fares Bouzidi e il carabiniere, che era alla guida dell’ultima macchina inseguitrice, per quell’urto nella fase finale che portò alla “caduta” e allo “slittamento” dello scooter. E così alla morte di Ramy Elgaml, che era in sella. Oltre alla guida pericolosa nella fuga dell’amico del 19enne, infatti, i pm di Milano nelle imputazioni per omicidio stradale per entrambi, riportate nell’avviso di chiusura indagini, mettono in luce anche la distanza “inidonea” tenuta dal militare, troppo vicino alla moto; e pure la “lunga durata dell’inseguimento”. Così, a sorpresa rispetto a quelle che erano state le valutazioni del consulente degli stessi inquirenti, che sembravano portare verso una richiesta di archiviazione per il carabiniere, rischiano il processo ora tutti e due per quel fatto tragico che scatenò polemiche e pure disordini nel quartiere Corvetto, dove vive la famiglia di Ramy. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ramy, indagato per omicidio stradale anche il carabiniere. L’ira di FdI: motivazioni inaccettabili, pessimo segnale”

In questa notizia si parla di: ramy - carabiniere - indagato - omicidio

Caso Ramy, 'omicidio stradale per l'amico e il carabiniere' - La tragica vicenda di Ramy Elgaml, il 19enne ucciso in un inseguimento estenuante e controverso, scuote l'opinione pubblica.

Caso Ramy: 'omicidio stradale per amico e carabiniere'. Chiuse indagini su Fares e sul militare che era alla guida. #ANSA Vai su Facebook

Morte Ramy Elgaml: anche il carabiniere che guidava la gazzella verso il processo; Morte Ramy, l'amico e il carabiniere accusati di omicidio stradale; Ramy, la svolta: indagato per omicidio stradale non solo l'amico Bouzidi ma anche un carabiniere.

Ramy, la svolta: indagato per omicidio stradale non solo l'amico Bouzidi ma anche un carabiniere - La procura di Milano ha chiuso l'inchiesta sulla morte di Ramy Elgaml, morto durante un inseguimento il 24 novembre. Scrive affaritaliani.it

Caso Ramy, chiuse le indagini per omicidio stradale: l’amico alla guida e il carabiniere dell’inseguimento rischiano il processo - Dopo la condanna per resistenza, Fares Bouzidi rischia il processo anche per la morte di Ramy Elgaml. Come scrive editorialedomani.it