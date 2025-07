Michael Madsen star di Kill Bill e Le Iene è morto a 67 anni

L'industria cinematografica piange oggi la scomparsa di Michael Madsen, celebre per i suoi ruoli indimenticabili in Kill Bill e Le Iene. Ritrovato senza vita nella sua casa di Malibu all'età di 67 anni, il suo decesso è stato causato da un arresto cardiaco. La notizia ha sconvolto fan e colleghi, lasciando un vuoto nel mondo del cinema. La sua carriera e il suo talento resteranno impressi nella memoria di tutti.

Nella mattinata di oggi, giovedì 3 luglio 2025, l'attore Michael Madsen è stato ritrovato senza vita nella sua casa di Malibu. Michael Madsen, l'apprezzato interprete di film come Kill Bill e Le Iene, è morto all'età di 67 anni. Il portavoce dell'attore ha dichiarato che il decesso è avvenuto a causa di un arresto cardiaco ed è stato ritrovato privo di vita nella sua casa di Malibu questa mattina. L'annuncio della morte dell'attore I manager di Michael Madsen, Susan Ferris e Ron Smith, e il suo addetto stampa, Liz Rodriguez, hanno rilasciato un comunicato in cui dichiarano: "Negli ultimi due anni ha fatto del lavoro incredibile nel cinema indipendente, con film come Resurrection Road, Concessions and Cookbook for Southern Housewives, e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Michael Madsen, star di Kill Bill e Le Iene, è morto a 67 anni

In questa notizia si parla di: michael - madsen - kill - bill

Michael Madsen morto, l'attore dei film di Quentin Tarantino trovato senza vita in casa: aveva 67 anni - Una triste perdita per il mondo del cinema: l’attore Michael Madsen, celebre volto dei film di Quentin Tarantino, è stato trovato senza vita a 67 anni nella sua casa di Malibu.

‘Reservoir Dogs’ and ‘Kill Bill’ actor Michael Madsen found dead at 67 https://trib.al/RDtuF4M Vai su X

Michael Madsen morto, l'attore dei film di Quentin Tarantino trovato senza vita in casa: aveva 67 anni. Ipotesi arresto cardiaco; Morto Michael Madsen, l'attore simbolo di Tarantino aveva 67 anni; Morto Michael Madsen, l’attore feticcio di Tarantino aveva 67 anni.

Addio a Michael Madsen. L'attore de "Le Iene" e "Kill Bill" aveva 67 anni - L'attore statunitense è stato trovato senza vita nella sua villa di Malibù: sarebbe stato stroncato da un infarto ... Scrive ilgiornale.it

È morto Michael Madsen, star di "Kill Bill" e "Le iene": addio all’attore feticcio di Quentin Tarantino a 67 anni - È morto Michael Madsen, storico attore di Hollywood noto per i suoi ruoli iconici in film cult come Kill Bill, Le iene e Donnie Brasco. Come scrive msn.com