Vigor e Castelfidardo In palio punti pesanti

In casala partita contro l’Isernia l’hanno preparata soprattutto sotto l’aspetto mentale e dell’atteggiamento. Lo hanno ribadito in settimana sia mister Marco Giuliodori che il centrocampista Nicola Gambini. I biancoverdi vorranno continuare a conquistaree vittorie per cercare di avvicinare sempre più il traguardo della salvezza, obiettivo stagionale della squadra fidardense. "Stiamo lavorando moltissimo sull’atteggiamento" ha detto Gambini. "La partita contro l’Isernia l’abbiamo preparata soprattutto a livello mentale" incalza mister Giuliodori. Guai a rilassarsi, perché al Mancini sale un Isernia affamato disalvezza. Non può essere altrimenti dopo cinque sconfitte di fila patite dai biancocelesti. "E’ un periodo difficile per l’isernia e giocherà il tutto per tutto a- continua il tecnico dei fidardensi -.