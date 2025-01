Thesocialpost.it - Red Carpet – Vip al Tappeto, Melissa Satta si presenta senza slip (ma perché?!): “Si è visto tutto”

Leggi su Thesocialpost.it

La prima edizione di Red– Vip al, nuovo game show su Prime Video, si è consumata in sole quattro puntate. Tre squadre di bodyguard celebri devono scortare una diva lungo unrosso, affrontando ostacoli e garantendo che la protetta non esca dal percorso.Tra le protagoniste dello show figurano Elettra Lamborghini, Valeria Marini, Giulia De Lellis, Cristiano Malgioglio (visibilmente seccato da ogni cosa) e. Quest’ultima sicon un abito azzurro di tulle, lungo e con uno spacco vertiginoso, ma a catturare l’attenzione non è solo il vestito. Durante la corsa iniziale, il movimento del tessuto lascia intravedere che lanon indossa la biancheria intima, trasformando l’episodio in un susseguirsi di doppi sensi. I bodyguard Ornano e Ballerina ironizzano di continuo, sostenendo di aver“la luce”, che viene però accuratamente pixellata per il pubblico a casa.