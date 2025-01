Sport.quotidiano.net - Primavera 1. Derby lombardo senza vincitori. Punto salvezza per i bergamaschi

Finisce in parità ilnel1 tra Atalanta e Milan. All’iniziale vantaggio bergamasco di Simonetto ha risposto Paloschi ad inizio ripresa, ma ilottenuto serve relativamente poco alla squadra di Guidi (nella foto), che ora rischia il sorpasso di Juventus, Fiorentina e Inter (impegnata domani contro la capolista Sassuolo). Su un terreno di gioco al limite dell’impraticabilità i rossoneri, privi di Dutu e Ibrahimovic convocati dal Milan Futuro oltre che di Liberali causa febbre, hanno approcciato la gara in modo timido. Nella prima frazione l’Atalanta è andata infatti subito vicina al gol con Riccio e Arrigoni e poi è passata in avanti al 39’ con il rigore di Simonetto, solamente sfiorato da Longoni. A segnalare la prova negativa del baby Milan il cambio operato da Guidi al 42’: fuori per scelta tecnica Siman e dentro Sala.