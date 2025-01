Inter-news.it - Pavard torna, Inzaghi costretto subito a schierarlo? Le ultime su Venezia-Inter – CdS

L’di Simonesi presenta alla sfida contro ilcon una difesa rimaneggiata. Le assenze di Francesco Acerbi e Yann Bisseck costringeranno il tecnico nerazzurro a riorganizzare il reparto arretrato. La buona notizia, così come sottolineata questa mattina anche dal Corriere dello Sport, riguarda il ritorno di Benjamintra i convocabili. SCELTE IN DIFESA – Con Francesco Acerbi fuori dai giochi e Benjaminnon ancora pronto per una maglia da titolare dopo l’infortunioa novembre in Champions League, Simonepunterà sull’esperienza di Matteo Darmian e Stefan de Vrij. Darmian è ormai un jolly difensivo per il tecnico nerazzurro, anche se nell’ultimo periodo ha diminuito il suo raggio d’azione. Anche oggi, in occasione di, sarà pronto ricoprire ruoli diversi con grande professionalità.