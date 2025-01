Ilrestodelcarlino.it - "Non vogliamo accontentarci"

E’ un Paolo Mandelli particolarmente disteso quello che si presenta alla consueta conferenza stampa prepartita. E certamente ha i suoi buoni motivi, leggi gli otto risultati utili consecutivi della sua gestione e, non da ultimo, aver recuperato (a parte gli squalificati Cauz e Zaro) tutti gli acciaccati, su tutti Caso, Botteghin e Ponsi. "Qualche pensiero a dire il vero ce l’ho, avere due squalificati nello stesso reparto è un problema. Gli altri ci sono tutti, però è anche vero che qualcuno è tornato a lavorare col gruppo solo da pochi giorni e quindi dovrò fare delle valutazioni. Ci aspetta una partita difficile, in uno stadio prestigioso, quando ci ho giocato da calciatore è sempre stata un’esperienza stimolante". Se il Modena viene da otto risultati consecutivi, il Palermo con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite non sta vivendo un gran momento: "E’ fuor di dubbio che oggi come oggi loro sono una squadra sotto pressione.