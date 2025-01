Inter-news.it - LIVE Venezia-Inter, Serie A: cronaca e risultato in diretta

Leggi su Inter-news.it

è la partita valida per la ventesima giornata diA. Segui l’eventocon latestuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i lagunari allenati da Eusebio Di Francesco. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15.00 italiane, si gioca allo Stadio “Pier Luigi Penzo” di(ore 15.00) – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP14.30 Manca mezz’ora al fischio d’inizio della partita tra, partita valida per la ventesima giornata diA. Di seguito le formazioni ufficiali., LE FORMAZIONI UFFICIAnezia (3-5-2): Stankovic; Idzes, Sverko, Altare; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo.In panchina: Joronen, Grandi, Haps, Gytkjaer, Yeboah, Conde, Bjarkason, Sagrado, Chiesurin, Carboni, El Haddad.