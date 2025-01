Oasport.it - LIVE Bergamo-Conegliano, A1 volley femminile in DIRETTA: trasferta ostica per la capolista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’incontro tra, valevole per la diciassettesima giornata della Serie A1di.La corazzata guidata da coach Daniele Santarelli è saldamente in testa alla classifica con sei punti di vantaggio su Scandicci (che ha disputato un incontro in più), mentre la formazione di coach Carlo Parisi occupa a sorpresa la quinta posizione e ha vinto le ultime cinque partite disputate in campionato ed è una delle principali rivelazioni fino a questo momento. L’Imoco è reduce dall’impegno in Champions League contro il Mladost Zagabria nella capitale croata vinto per 3 set a 0, mentre le lombarde hanno potuto riposare per tutta la settimana e pensare a questo appuntamento.