Iltempo.it - La rabbia di Piantedosi per gli agenti feriti: “Violenti organizzati strumentalizzano tutto”

Per il ministro dell'Interno, Matteo, gli attacchi alle forze di Polizia al presidio per Ramy a San Lorenzo, a Roma, e quelli dei giorni scorsi dimostrano «l'esistenza e la pericolosità di soggetticheogni tema» per «seminare violenza». «Queste aggressioni», ha scritto il membro del governo Meloni in una nota, «devono essere condannate da tutti, senza indecisioni o speciosi distinguo, anche per sostenere un clima di fiducia nei confronti delle nostre Forze di Polizia, che sono tra le migliori al mondo, che offrono standard altissimi di professionalità, si prodigano con passione e impegno e certamente non possono essere sottoposte a giudizi sommari o aggressioni in piazza». Per il titolare del Viminale «i disordini e gli attacchi alle Forze di Polizia che negli ultimi due giorni si sono verificati in varie città italiane dimostrano, ancora una volta, l'esistenza e la pericolosità di soggetticheogni tema, fatto o episodio, perfino una dolorosa tragedia come quella del giovane Ramy, soltanto per seminare violenza».