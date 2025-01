Formiche.net - Il Ppi, il Centro e le illusioni. Il commento di Merlo

Si fa un gran parlare, soprattutto in questi ultimi tempi, della necessità di riavere unpolitico. Molti stanno diventando centristi pur non avendo alcuna dimestichezza con questa cultura politica o, peggio ancora, avendo un’indole radicalmente alternativa rispetto a tutto ciò che è seppur lontanamente riconducibile al.Al riguardo, rileggere il passato e proiettarlo nel presente, da sempre, è un esercizio difficile e complicato. Di norma è sconsigliato. Basti pensare alla litania della sinistra radicale e massimalista e dei suoi gazzettieri giornalistici sul “ritorno del fascismo”. Ormai è quasi diventato un ritornello goliardico perché, non avendo alcuna dimestichezza con la realtà quotidiana, si limita ad essere un puro slogan astratto e del tutto virtuale. Ma, per tornare al passato e pur senza limitarsi a rimpiangerlo, c’è un aspetto che – almeno per quanto riguarda il campo del cattolicesimo popolare e sociale – non può e non deve passare sotto silenzio.