Gamberorosso.it - Cosa mangiare e bere durante un viaggio a Sarajevo

Nel cuore dei Balcani, la Bosnia ed Erzegovina è il luogo dove si incontrano Oriente e Occidente. Non lo diciamo noi, ma una scritta nel centro di, la splendida capitale della nazione balcanica. È nel punto esatto in cui le architetture di stampo ottomano, che la fanno somigliare ad una Istanbul in miniatura, lasciano il posto agli edifici in stile asburgico che ricordano una Vienna un po' decadente.è un mix di culture, architetture, tradizioni e, ovviamente, sapori unico al mondo. Una di quelle città da visitare almeno una volta della vita. Ecco dovebene in città.(foto di Lothar Boris, Unsplash)Il caffè bosniaco, un rito obbligatorioLa dz?ezva è un pentolino di rame dove viene versata la polvere di caffè finemente macinata insieme all’acqua calda, portata ad ebollizione per poi essere servita in tazzine decorate e accompagnata da zollette di zucchero e lokum, dolcetti di origine ottomana a base di acqua di rose e amido.