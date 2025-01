Thesocialpost.it - Caso Sala, Abedini libero: l’Iran annuncia il rientro a Theran

Leggi su Thesocialpost.it

Un sorriso quasi incredulo, seguito da un pianto di liberazione. Mohammad, ingegnere iraniano di 38 anni, ha finalmente riacquistato la libertà dopo un lungo periodo di detenzione. La quinta Corte d’Appello di Milano ha infatti disposto la revoca della custodia cautelare nei suoi confronti, accogliendo la richiesta del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di non procedere con l’estradizione verso gli Stati Uniti. La decisione ha segnato un’inversione di rotta rispetto alla posizione iniziale del ministro, che aveva sollecitato l’arresto e la custodia cautelare dell’uomo., che fino ad ottobre 2025 aveva un permesso di soggiorno in Svizzera, si è visto così liberato dalla prigione di Opera, dove era detenuto, dopo un passaggio in diverse strutture penitenziarie.L’arresto e l’inizio del calvarioLa vicenda diha inizio il 16 dicembre 2024, quando viene arrestato all’aeroporto di Malpensa su mandato di arresto internazionale spiccato dagli Stati Uniti.