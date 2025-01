Rompipallone.it - Calciomercato Roma, non solo Frattesi: ecco l’alternativa da 20 milioni

Ultimo aggiornamento 12 Gennaio 2025 10:14 di Giancarlo Spinazzola, 20e via: Ghisolfi ha trovatoLasembra aver ingranato le marce alte. L’arrivo di Claudio Ranieri in panchina ha dato una scossa alla squadra giallorossa che ora sembra sia decisa a scalare la classifica. L’Europa è il grande obiettivo – che sembrava impossibile fino a qualche settimana fa – ed ora con il mercato di gennaio lavuole provare a rimediare anche agli errori estivi.Il tecnico ha indicato i rinforzi da acquistare secondo i suoi diktat ed il suo credo calcistico: ed i Friedkin, dopo l’imponente campagna acuisti estiva, sono pronti ad accontentare anche il terzo tecnico di questa travagliata prima parte di stagione. Con Le Fée in uscita e bocciato definitivamente dopo un investimento importante, manciate di minuti in campo e poco altro, l’obiettivo è acquistare un centrocampista di livello.