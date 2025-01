Modenatoday.it - Cade dalla bici in via Gallucci, ciclista in condizioni critiche

Leggi su Modenatoday.it

Gravissimo incidente questa sera in via, pochi minuti dopo le ore 21. Un uomo in sella ad unacletta è caduto mentre procedeva in direzione di corso Canalgrande, pochi metri prima dell'intersezione.Dopo aver perso l'equilibrio ha impattato violentemente con la testa contro il.