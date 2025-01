Inter-news.it - Bologna-Roma, pareggia Dovbyk al 96?! Stop prima dell’Inter

Ilrimonta macontro lacon il risultato di 2-2. I giallorossi recuperano all’ultimo respiro con un calcio di rigore.RIMONTA – Ilrimonta macontro lacon il risultato di 2-1. Succede tutto nel secondo tempo in seguito ad unafrazione senza occasioni o reti. Va in vantaggio la squadra di Claudio Ranieri, che apre le marcature con Alexis Saelemaekers. L’esterno rientra sul sinistro dalla fascia destra, calcia e sfrutta l’errore di Skorupski che si fa passare il pallone sotto le braccia. Dopo poco, nel giro di sette minuti, ilne fa due in fila.Dallinga grazie ad un contropiede gestito perfettamente, poi porta in vantaggio i rossoblu Lewis Ferguson su calcio di rigore. La squadra di Vincenzo Italiano ha più volte l’occasione di raddoppiare, Riccardo Orsolini sbaglia conclusioni e sceltedi tutto.