Atlético – Osasuna | strada verso il record

2025-01-12 01:40:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga:Ultimamente le visite dial Metropolitano Sono accompagnati da diversi aspetti importanti per la squadra locale. Se quanto accaduto nella stagione 2020 – 2021 non potrà mai essere dimenticato grazie al ritorno dei ragazzi di Simeone che finirebbe per dare mezzo titolo una settimana dopo nel José Zorrillaanche quello che è successo due campagne dopo è sulla retina. I Navarresi arrivarono nelle vicinanze di San Biagio alla 35° giornata e la vittoria locale ha regalato l’undicesima qualificazione consecutiva alla Champions League.Molto diversa la prestazione dei rojillos la scorsa stagione, quando nelle partite successive ottennero una vittoria che cambiò l’intera difesa biancorossa.