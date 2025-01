Ilrestodelcarlino.it - Addio a Giaroni, una vita per il sociale. Grazie a lui è nato il circolo Pigal

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Era un uomo retto. Di altri tempi, si diceva una volta. Lascia un grande vuoto Leo, per tutti Gianni, unaspesa nel. Se n’è andato nella notte tra venerdì e sabato: aveva 86 anni, spesi per la famiglia (lascia la moglie Mafalda e la figlia Daniela) e per il quartiere dove era, Santa Croce. Prima di andare in pensione, era stato in Comune di Reggio all’ufficio sport, per poi passare all’Usl come responsabile amministrativo dei servizi sociali. Ma fin da giovane i suoi impegni da volontario furono molteplici: impegin Circoscrizione 7 (fu per anni consigliere per il Pc e poi nei Ds), nella Cooperativa Case Popolari di Mancasale e Coviolo (per decenni è stato l’affidabilissimo contabile), nella polisportiva Galileo (fu tra i fondatori) e presidente del, poi diventato