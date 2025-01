A Livorno murale per Ilaria sindaco Salvetti | Comunità stretta alla famiglia

Leggi su Corrieretoscano.it

– Aper: “”AperCarella, la giovane cestista scomparsa all’età di 18 anni in un tragico incidente nel 2014 .Il, realizzato da Salvatore Ligama e finanziato con crowdfunding, è stato inaugurato al Parco Lenci dalLuca, presente ladi: “Un momento emozionante e coinvolgente la presentazione delnel Parco Lenci dedicato aCarella, la giovane ragazza livornese che ha perso la vita in un incidente il 25 dicembre del 2014.Un momento in cui stringersi intornoe vedere lalivornese e il mondo del basket labronico riunirsi per ricordare una splendida ragazza”. Il progetto del del, vita, colore, pcanestro’, si legge in una nota del Comune di, è stato reso possibile grazie anchedisponibilità di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica e che ha messo a disposizione la cabina elettrica del Parco Lenci.