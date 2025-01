Sport.quotidiano.net - Vozza e Sanbisussi trionfano in “libera“ a Santa Caterina

La vittoria tanto sognata e voluta è arrivata arriva all’inizio del 2025, come auspicio di una stagione da vivere ad alti livelli. Nella seconda discesain programma aValfurva sulla “Deborah Compagnoni“, pista iconica ed esigente, Martinacon la sua guida Ylenia Sabisussi ha ottenuto il primo successo in Coppa del Mondo in Discesa, un acuto che mancava dal 2023. Martina, 20 anni, sciatrice paralimpica ipovedente, e la sua guida Ylenia Sabidussi, 29 anni, Atlete della Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici (FISIP), competono nella categoria Visually Impaired, classe AS2. A.S.