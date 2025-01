Calciomercato.it - Vlasic risponde a Yildiz, Torino-Juve finisce 1-1: continua la pareggite di Motta

Leggi su Calciomercato.it

È finito senza vincitori il derby trantus valevole per la ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Un risultato che, forse, sorride solo ai padroni di casa. Di certo non ai bianconeri, sempre affetti da. Quello di stasera è il quattordicesimo (!) stagionale.Cronaca e tabellino derby(LaPresse) – Calciomercato.itLantus è partita forte, trovando all’8? il gol del vantaggio con un’altra magia di. Il turco ne dribbla due e poi calcia all’angolino, Milinkovic-Savic si butta in ritardo e il pallonein rete. Ilè comunque sul pezzo, aggredisce alto e marca a uomo lasciando, come normale che sia in questi casi, spazi all’avversario in contropiede.I granata sono premiati a un passo dall’intervallo: a ridosso della propria area ladifende a maglie larghe,stoppa e tira una saetta che Di Gregorio può solo guardare andare andare a rete toccando il palo interno.