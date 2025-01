Ilrestodelcarlino.it - Via Cavour, ’regina’ di furgoni e camioncini: "Sforano gli orari, aggirarli è troppo facile"

Se, nonostante la presenza di Sirio, il sistema di controllo elettronico delle targhe, da annicontinuano a scorrazzare nella ztl ben oltre gliconsentiti, un motivo ci deve essere. Eugenio Fusignani, assessore alla sicurezza e alla polizia locale, ne è sicuro: "Il centro è un colabrodo" dice. Nel senso che esistono percorsi per aggirare le telecamere di alcuni varchi che portano direttamente all’interno della ztl, senza passare davanti alle telecamere. "Non voglio essere certo io – aggiunge – a spiegare dove sono queste strade, perché non voglio dare suggerimenti a chi intende trasgredire, ma sono diversi. Allora, per ovviare al problema c’è un solo modo, ripensare al sistema di controllo aggiungendo nuove telecamere", così da rendere la ztl ‘inespugnabile’. Sono almeno quattro le zone dove è possibile aggirare Sirio, basta conoscere bene la viabilità del centro e tutte le sue strade, anche le più strette.