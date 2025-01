Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Amal e Veronica spiazzano sui social: le parole su Mary

Michele Longobardi è stato protagonista di uno dei troni più discussi di. Tuttavia, il suo percorso è terminato bruscamente. A seguito della scoperta di un account falso e di frequentazioni segrete, l’ex tronista è stato cacciato dal programma. Le sue ex corteggiatrici,Fedele, hanno trovato un’insperata alleanza contro di lui, sbilanciandosi anche nei confronti diChiaro, che ha prima coperto e poi smascherato Michele.Il piano che ha tradito Michele LongobardiMichele Longobardi aveva orchestrato un piano che sembrava infallibile: contattare le sue corteggiatrici tramite un accountfalso per manipolare le dinamiche del programma. Ma non aveva previsto l’intuito diChiaro. Dopo essere stata eliminata,ha fornito alla redazione le prove delle conversazioni avvenute con l’account fake di Michele.