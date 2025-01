Ilfoglio.it - Un derby di Torino dimesso

Leggi su Ilfoglio.it

Immaginarlo prima deldi andata sarebbe stata un’eresia, e risulta ancor più sorprendente se si pensa che da quel 2-0 juventino sono passati solamente due mesi, ma la stracittadina di ritorno all’ombra della Mole rischia di rivelarsi un esame severissimo per Thiago Motta, uscito con le ossa rotte da una Supercoppa Italiana in cui la sua Juventus si è sciolta come neve al sole quando sembrava poter disporre a piacimento del Milan, e per Paolo Vanoli, chiamato a sfatare una maledizione che ben poco ha a che fare con la sua persona. Il ruolino nei, per i granata, è ormai da anni un bollettino di guerra: una sola vittoria dalla stagione 1995/96 a oggi, quella firmata da Darmian e Quagliarella nell’aprile 2015, sostanzialmente priva di ogni significato in campionato, e la storia recente caratterizzata da sfide perse quasi sempre allo stesso modo: disattenzioni difensive, svarioni improvvisi, gol beffardi arrivati nel quarto d’ora finale.