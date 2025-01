Inter-news.it - Serena: «Inter rosa ampia e completa? Ora penso questo!»

Aldosi è pronunciato su un tema che viene spesso discusso in merito all’di Simone Inzaghi, ossia quello relativo alla presenza di unaa disposizione del piacentino.IL COMMENTO – Aldovenuto a TMW sull’argomento relativo alla completezza delladell’, esprimendo un pensiero diverso dalla maggioranza. Nello specifico, l’ex calciatore nerazzurro ha sottolineato come le ultime apparizioni dei nerazzurri abbiano probabilmente dimostrato una realtà diversa da quella che si riteneva come “assodata”: «Vedo un’che, quando escono giocatori di metà campo come Calhanoglu e Mkhitaryan, fa fatica. Forse servirebbe una gestione delle energie più oculata perché i sostituti non valgono i titolari.e qualitativamente elevata? Forse non è cosi».