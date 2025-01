Sport.quotidiano.net - Seravezza, Camaiore e Pietrasanta. Ecco la domenica dei "big-match"

Secondadi gennaio con tanti big-in programma per le versiliesi: ci sono infatti Grosseto-in Serie D,-Cecina in Eccellenza e San Giuliano-in Promozione (dove come altra partita di cartello spicca pure Real Cerretese-Forte dei Marmi). Ma vediamo nel dettaglio tutto il palinsesto, dalla Serie D alla Seconda categoria, con tanto di designazioni arbitrali. Serie D (19ª giornata). È la seconda di ritorno nel girone E del massimo campionato dilettantistico dove il piatto forte è senza dubbio Grosseto-: terza contro seconda. Allo “Zecchini“ arbitrerà Mattia Mirri della sezione di Savona, coadiuvato dagli assistenti di linea Leo Posteraro di Verona e Flavius Costel Condrut di Castelfranco Veneto. All’andata finì 1-1. Quando si affrontano maremmani e versiliesi non è mai una partita come le altre.