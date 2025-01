Ilrestodelcarlino.it - Scendiamo in strada per il carabiniere Luciano Masini

Due argomenti: primo la popolazione di Villa Verucchio organizza una raccolta fondi per aiutare, nelle spese giudiziarie che dovrà sostenere il, indagato, che ha ucciso l'uomo che lo stava per aggredire dopo aver già accoltellato quattro persone. Perché non organizzano per un giorno festivo una manifestazione pacifica a Roma? Migliaia di persone presenti educatamente davanti al quirinale con cartelli tipo "perché?" Una manifestazione del tutto pacifica e basilare. Secondo: l'opposizione parla di abbassamento delle pensioni. Ho controllato la mia: è cresciuta di 27 euro, ma non è calata. Quando al governo c'erano altri è rimasta inchiodata vari anni. Roberto Dovesi