Mister Movie | Mickey 17 con Robert Pattinson in anteprima al 75 Festival del cinema di Berlino

Leggi su Mistermovie.it

Il film17 di Bong Joon-ho, tanto atteso e carico di aspettative, farà il suo debutto mondiale alInternazionale deldi, previsto per la fine di febbraio 2025. Questo annuncio rappresenta una mossa significativa per Tricia Tuttle, la nuova direttrice artistica della Berlinale, che succede a Carlo Chatrian. Prima di assumere il ruolo alla Berlinale, Tuttle ha guidato con successo il BFI London Film, ed ora si prepara a fare il suo ingresso con una selezione promettente di titoli.Un lungo cammino per il lancio di “17”La strada per il debutto di17 è stata tutt’altro che lineare. Il film, che inizialmente era previsto per il 29 marzo 2024, ha subito vari rinvii. La data di uscita è stata spostata più volte, prima al 31 gennaio 2025, poi al 18 aprile, e infine il lancio ufficiale nelle sale è fissato per il 7 marzo 2025.