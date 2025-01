Oasport.it - LIVE Milano-Cuneo, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: semaforo verde, comincia il match

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-3 Kapralova manda out la diagonale stretta.8-3 Murata Daalderop con palla che le sbatte sulla testa.8-2 Gioca bene contro le mani del muro da posto 4 Kapralova.8-1 Diagonale strettissima di Egonu da posto 2.7-1 Diagonale profonda Daalderop, non basta Panetoni.TIME OUT6-1 MUROO EGONU su Kapralova,fatica a passare in attacco.5-1 Fast out.4-1 Out la pipe di Bjelica.3-1 Egonu scatena il braccio.2-1 Mani out Kapralova.2-0 Muro a palla staccata di Kurtagic.1-0 Mani out Sylla in parallela.PRIMO SET19.30 Starting six di: Heyrmann, Orro, Kurtagic, Sylla, Egonu, Daalderop, Gelin (L).19.30 Sestetto iniziale di: Cecconello, Dodson, Bjelica, Bakodimou, Signorile, Kapralova, Panetoni (L).19.28in campo: saluti di rito e clima caldo all’Opiquad Arena! Tra qualche minuto i sestetti ufficiali.