Juventus e Milan inciampano, Torino e Cagliari pareggiano in rimonta. L’Atalanta frena

Oggi si sono giocate quattro partite valide per la 20ma giornata della Serie A. C’era grande attesa per il derby della Mole, finita con un pareggio per 1-1: laè passata in vantaggio all’ottavo minuto con Yildiz su invito di Savona, poi Vlasic ha segnato nel recupero del primo tempo. La prima parte della ripresa è stata caratterizzata dalle espulsioni di Vanoli e Thiago Motta, il risultato però non è cambiato: quarto pareggio nelle ultime cinque uscite per i bianconeri che si trovano al quinto posto a -3 dalla Lazio con una partita giocata in meno, mentre ilottiene il terzo pareggio di fila ed è undicesimo in graduatoria.è incappata nel secondo pareggio consecutivo: dopo quello contro la Lazio, arriva uno 0-0 con l’Udinese e ora gli orobici sono a -2 dalla capolista Napoli (a parità di incontri disputati) in vista dello scontro diretto della prossima settimana.