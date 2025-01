Coppa del Mondo di Fioretto Femminile Italia sul podio a Hong Kong | Sinigalia è argento e Batini bronzo

Leggi su Ilfaroonline.it

, 11 gennaio 2025 – Inizia con due medaglie il 2025 delno. Nella gara individuale della tappa dideldiarrivano l’di Martinae ildi Martina, grandi protagoniste nella gara vinta dalla statunitense Liu e in cui ai piedi delsi sono piazzate altre due azzurre, Martina Favaretto (5^) e Arianna Errigo (6^).Mattatrici di giornata, in Asia, le due fiorettiste del Centro Sportivo Carabinieri: per la venetasi tratta del terzoindel, mentre perquella di oggi è la 15^ medaglia in carriera nel circuito iridato. La giornata delle due azzurre è iniziata con i successi dinel derby azzurro contro Matilde Molinari e disulla statunitense Devore, entrambe le sfide chiuse con il punteggio di 15-9.