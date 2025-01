Conceicao non parte bene in campionato | il Milan rallenta anche col Cagliari cronaca e pagelle

Leggi su Sportface.it

Ilresta imbattuto contro il, con cui non perde da 14 incroci (10 vittorie e salgono a 4 i pareggi), ma stecca ancora innonostante il cambio di allenatore e il booster dato dal trionfo in Supercoppa Italiana. Dopo il pareggio della gara di andata, infatti, i rossoneri per la prima volta dal 1999/2000 non riescono a vincere nemmeno una delle due sfide stagionali contro i sardi (venticinque anni fa furono due segni X). Ed è soltanto la seconda partita nelle ultime 19 al Meazza in cui ilnon vince contro il. Arriva inoltre il quarto pareggio nelle ultime cinque in casa e il terzo di fila per il Diavolo: una striscia interna come quest’ultima non si verificava da cinque anni. Arrigo Sacchi resta l’ultimo allenatore delin grado di vincere le sue prime tre gare in assoluto in rossonero considerando tutte le competizioni: era il 1987, poi non si è arrivati oltre le due vittorie all’esordio.