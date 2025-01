Dilei.it - Ascolti tv del 10 gennaio, Bianca Guaccero si scontra con Gerry Scotti

Leggi su Dilei.it

La serata televisiva del venerdì è dedicata agli show. E il 10hanno debuttato su Rai1e Nek con Dalla strada al palco, mentre su Canale5ha debuttato con Io Canto Senior.Dopo la vittoria a Ballando con le Stelle,è tornata in prima serata su Rai1 in veste di conduttrice accanto a Nek. Gli ospiti della prima puntata di Dalla strada al palco, show nato da un’idea di Carlo Conti, sono stati Fiorella Mannoia e Al Bano.Su Canale5ha condotto Io Canto Senior che ha visto sfidarsi 18 concorrenti tutti appassionati di musica. I capitani di questa edizione sono Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia, Lola Ponce e Benedetta Caretta. In veste di giurati confermati Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi.