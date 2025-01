Anteprima24.it - Agguato a Ponticelli, Borrelli: “No ai funerali in Chiesa”

Tempo di lettura: < 1 minutoFrancesco Emilio, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, chiede che non vengano accordatipubblici e inper la morte di Enrico Capozzi, il 36enne ucciso giovedì scorso nel quartieredi Napoli, vittima di undi camorra.Capozzi aveva precedenti penali e legami di parentela con il clan Sarno.“E’ sicuramente – sottolinea– un omicidio che si muove negli ambienti camorristi. Per questo chiedo che non vengano accordati ipubblici e in. Contro la camorra serve una presa di posizione durissima e senza sconti. Apotrebbe riacutizzarsi una guerra tra clan che va stroncata sul nascere con indagini mirate e arresti eccellenti. Confido nel lavoro degli inquirenti affinché i killer vengano immediatamente assicurati alla giustizia”.