WWE | Vince McMahon sigla un accordo con la SEC per 17 milioni di dollari e rilascia una dichiarazione audace

Zonawrestling.net - WWE: Vince McMahon sigla un accordo con la SEC per 1,7 milioni di dollari e rilascia una dichiarazione audace

non sembra intenzionato a sottrarsi ai riflettori, nemmeno dopo aver raggiunto unda 1,7dicon la Securities and Exchange Commission. Poco dopo la diffusione della notizia, ha condiviso su X, con una, i suoi pensieri sull’indagine durata anni e sul risultato:“Il caso è chiuso. Oggi si conclude un’indagine durata quasi tre anni da parte di diverse agenzie governative. C’è stata molta speculazione su cosa stesse esattamente investigando il governo e quale sarebbe stato il risultato. Come dimostra la risoluzione di oggi, gran parte di quelle speculazioni erano fuorvianti e ingannevoli.”ha poi minimizzato le accuse, aggiungendo:“Alla fine, non c’è mai stato nulla di più di semplici errori contabili relativi ad alcuni pagamenti personali che ho effettuato diversi anni fa, mentre ero CEO della WWE.