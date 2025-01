Inter-news.it - Venezia-Inter, probabile formazione: Inzaghi obbligato a cambiare!

Simonesi trova quasi a fare la conta prima di. Lanerazzurra appare diversa rispetto alle ultime gare disputate.DECISIONI FORZATE – La squadra di Simoneha un compito arduo in questo nuovo weekend di campionato: scendere in campo con la mente sgombra dai demoni della Supercoppa Italiana e portare a casa tre punti. Per farlo, in, i nerazzurri dovranno arrangiarsi con meno scelte e poche soluzioni alternative rispetto al solito. A due giorni dalla trasferta lagunare, l’infermeria dei nerazzurri appare in sovraccarico. Per due che escono dai box, infatti, altri e tanti ne entrano., soprattutto in certe sezioni di campo, si trova praticamente a fare la conta, tanto da dover quasi completamente rimaneggiare ladi