Lapresse.it - Università, ddl FdI anti ‘fuga cervelli’: Stato finanzia studi ma chi non torna paga

Spese di iscrizione e retta, più un contributo per le spese di soggiorno all’estero. Tutto a carico dello, purché alla fine del ciclo disi rientri a lavorare in Italia, pena la restituzione delmento ricevuto. È quanto prevede il Programma ‘Vado e torno’ inserito in un ddl presentato a Palazzo Madama da Fratelli d’Italia – e visionato da LaPresse – il cui testo, viene spiegato, non è ancora definitivo e potrebbe essere passibile di modifiche. Nella relazione illustrativa del provvedimento a prima firma del senatore Marcello Pera, si legge che il Programma punta da un lato a “incentivare la mobilità internazionale degli studenti italiani, muovendo dalla consapevolezza di quanto una formazione globale possa risultare di giovamento tanto per le prospettive di carriera dei singoli cittadini, quanto per l’accrescimento della competitività dell’economia nazionale”, e dall’altro a “introdurre una misura di contrasto al fenomeno delladei”.