Un Passo dal Cielo 8 recensione ottava stagione | il cambiamento è ciò che rende speciale questa fiction

Undal8 ha debuttato su Rai 1, come la primadel 2025. Lux Vide schiera il suo tradizionale poliziesco, che mescola il genere giallo con quello del family drama. Ciò ha reso, UPDC una delle migliori serie televisive, al pari del “cugino” Don Matteo. Lavive da sempre uncontinuo con l’entrata e l’uscita dei personaggi principali. Può sembrare una follia, è invece è il vero punto di forza. Ecco la nostradi Undal8.Undal8, Nathan è il protagonista assolutoUndal8 riparte da dove eravamo rimasti. Ovvero da quella promessa fatta da Manuela a Nathan, in concomitanza con il matrimonio di Vincenzo e Carolina. Nuovi personaggi arricchiscono la scena della serie tv. Da Nino Frassica, nei panni di zio Nino, a Raz Degan in quelli di Stephan, il padre di Nathan.