Torino centinaia di persone in memoria di Ramy ElgamI | scontri con le forze dell’ordine

Leggi su Dayitalianews.com

Erano oltre 500 i manifestanti, nella serata di ieri, 9 gennaio, a, che hanno raggiunto Porta Palazzo in corteo per manifestare indiElgaml, (nella foto d’apertura) il 19enne morto il 24 novembre scorso a Milano, durante un inseguimento dei carabinieri. La manifestazione arriva dopo la pubblicazione di alcuni video dell’inseguimento delleal 19enne e al suo amico.Lacrimogeni eLehanno usato lacrimogeni in piazza Carlo Emanuele II per disperdere alcuni manifestanti che cercavano di raggiungere la caserma dei carabinieri Bergia, lanciando bombe carta, petardi, fumogeni e bottiglie contro i militari. Il corteo si è concluso in piazza Vittorio Veneto, attraversando via Po. I manifestanti hanno annunciato “nuove iniziative di lotta” per chiedere giustizia per il 19enne morto.